Igor Protti | Mi hanno trovato un ospite sgraditissimo sarà una partita durissima

Igor Protti, ex attaccante di Bari, Lazio e Livorno, si prepara a una sfida ancora più complessa: un intervento chirurgico annunciato sui social. La sua forza e determinazione sono ammirevoli, ma questa volta dovrà affrontare un nemico invisibile che lo mette alla prova come mai prima. Resta con noi per scoprire come proseguirà questa battaglia e come Protti sta affrontando questa difficile fase della sua vita.

L'ex attaccante di Bari, Lazio e Livorno con un post su Instagram ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico dopo aver scoperto di essere malato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

'Igor. L'eroe romantico del calcio', il trailer del documentario su Protti. Il VIDEO - Scopri il dramma, la passione e le imprese di Igor Protti, il vero eroe romantico del calcio italiano.

