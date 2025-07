Tracce di diossina Scatta l' allarme dell' Arpa dopo l' incendio a Roma

L'incendio a Roma ha scatenato l'allarme ambientale: i primi rilevamenti di Arpa Lazio hanno evidenziato tracce di diossina nell'aria, una sostanza potenzialmente dannosa per la salute e l'ambiente. La situazione richiede attenzione e tempestività per proteggere cittadini e natura. Restiamo vigili sui sviluppi e sulle misure adottate per garantire la sicurezza di tutti.

I primi risultati del monitoraggio effettuato da Arpa Lazio tramite campionatura dell'aria hanno accertato la presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute e l'ambiente a poca distanza dalla zona interessata dall'esplosione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - "Tracce di diossina". Scatta l'allarme dell'Arpa dopo l'incendio a Roma

In questa notizia si parla di: arpa - tracce - diossina - scatta

"Tracce di diossina". L'allarme dell'Arpa dopo l'incendio a Roma - L'incendio a Roma ha acceso un campanello d'allarme sulla qualità dell'aria. Le prime analisi di Arpa Lazio rivelano tracce di diossina, sostanze pericolose per salute e ambiente, nelle vicinanze dell'incendio.

Rogo alla Magliana, scatta l'allarme diossina - RaiNews - Rogo alla Magliana, scatta l'allarme diossina L'Arpa ha reso noti gli esiti dei campionamenti fatti nella zona del viadotto per verificare il tipo di sostanze immesse nell'aria dal materiale ... Secondo rainews.it

Allarme diossina a Palermo, Arpa: dato 35 volte superiore alla norma - già tre volte superiore al limite di 300 oltre il quale scatta l'allarme. Lo riporta tg24.sky.it