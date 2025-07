Manfredi al Napoli Pride | Città storicamente aperta ai diritti

Napoli, città di storia e di grande tolleranza, si prepara ancora una volta a celebrare il Pride, un momento fondamentale per riaffermare i diritti di tutti. La partecipazione e l’entusiasmo che coinvolgono la comunità dimostrano quanto la diversità sia un valore prezioso e condiviso. È il momento di unirsi e portare avanti questa battaglia con passione, perché solo insieme possiamo costruire un futuro più inclusivo e rispettoso per tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Napoli è una città che storicamente è stata sempre aperta ai diritti, la città nella quale la diversità è un grande valore. È una città di grande tolleranza, quindi è una città dove il Pride ha un sapore particolare, perché ha il sapore della partecipazione. Credo che la grande partecipazione che ci sarà e che c’è sempre stata e la condivisione di tutta la città su questa battaglia per i diritti di tutti, faccia di Napoli sempre un esempio”. Così il sindaco Gaetano Manfredi a margine del Napoli Pride cui sta partecipando. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manfredi al Napoli Pride: “Città storicamente aperta ai diritti”

