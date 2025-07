Ius scholae Tajani | Proposta in sintonia con programma centrodestra anche Fdi era d’accordo

Antonio Tajani conferma che la proposta di lo Ius scholae è perfettamente allineata con il programma del centrodestra, sottolineando l’importanza di un dibattito parlamentare. La questione, condivisa anche da FdI in passato, rappresenta un tema cruciale per il futuro dell'integrazione in Italia. Ora, resta da capire come il dibattito si svilupperà in sede politica e se questa proposta troverà un’attenzione stabile nel panorama legislativo.

(Adnkronos) – La proposta per lo Ius scholae "è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra, noi vogliamo aprire un dibattito, ma a livello parlamentare, qui non c'entra nulla il governo, ne parliamo, ne discutiamo, in passato, nella scorsa legislatura, anche Fratelli d'Italia era favorevole a questa posizione". Lo ha detto Antonio Tajani, leader .

Conte: “Su Ius scholae c’è già proposta 5s. Da Tajani diversivo?” - Da anni il M5S insiste sull'importanza dello Ius Scholae come risposta concreta a un tema cruciale. Ora, con Tajani e Calenda che si schierano sulla stessa linea, ci chiediamo se si tratta di proposte reali o di semplici diversivi.

#IusScholae, #Tajani: "La nostra proposta è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra, nel passato anche Fratelli d'Italia era favorevole a questa posizione".

