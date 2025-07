Ucraina media | ucciso a Sumy italiano che combatteva con esercito Kiev

In un tragico episodio in Ucraina, si apprende della morte di Thomas D’Alba, italiano che combatteva con le forze di Kiev contro i russi. Ricordato dal suo amico e attivista Vladislav Maistrouk come un professionista, ex soldato della Folgore e insegnante di musica, D’Alba ha scelto di mettere da parte le armi per seguire la sua passione. La sua storia è un esempio di coraggio e dedizione, lasciando un vuoto profondo in chi lo conosceva.

In Ucraina sarebbe rimasto ucciso un italiano che combatteva con Kiev contro i russi. Thomas D’Alba ha perso la vita combattendo. A darne notizia è stato il creator e attivista ucraino Vladislav Maistrouk che aveva conosciuto D’Alba e che in un post su Facebook lo ricorda come “ un professionista, aveva già servito nell’esercito italiano, nella Folgore. Lasciò le armi per seguire la sua passione e diventare insegnante di musica”. “Poi è iniziata la guerra in Ucraina, e Thomas non se la sentì di rimanere a guardare”, racconta Maistrouk, “ci siamo conosciuti a Kyiv”. Secondo Avvenire, il 40enne originario di Legnano è morto intorno alla metà di giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, media: ucciso a Sumy italiano che combatteva con esercito Kiev

