Jannik Sinner vola agli ottavi di Wimbledon | Martinez battuto in 3 set

Jannik Sinner vola agli ottavi di Wimbledon con una prova di forza e determinazione, confermando il suo talento sulla scena internazionale. Con un dominio netto contro Pedro Martinez, Sinner dimostra di essere in grande forma e pronto a sfidare i migliori del torneo. Il suo percorso continua con entusiasmo, alimentando le speranze di conquistare uno dei trofei più ambiti del tennis mondiale. La sua prestazione promette scintille nel prosieguo del torneo.

Jannik Sinner accede facilmente agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Londra. Il tennista altoatesino domina anche questa terza partita del torneo londinese concedendo cinque punti al 28enne Pedro Martinez, n. 52 del mondo, sconfitto 6-1 6-3 6-1 in meno di due ore di gioco. Lo spagnolo oppone una minima resistenza all’azzurro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Jannik Sinner vola agli ottavi di Wimbledon: Martinez battuto in 3 set

