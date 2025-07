LIVE Sudafrica-Italia 7-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | partono bene i fortissimi Springboks

Se siete appassionati di rugby, non potete perdere la diretta live del test match tra Sudafrica e Italia del 2025, un incontro ricco di emozioni e colpi di scena! I Springboks partono forte, ma gli azzurri sono pronti a reagire con determinazione. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e vivrete ogni istante di questa sfida epica! Rimanete collegati, l’azione è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Teniamo il possesso e proviamo a guadagnare metri. 19? Mischia per i ragazzi di Quesada sulla linea dei 10 metri avversari, in virtĂą dell’in avanti di Marx. 18? Fondamentale scippo di Zuliani e Trulla spara nuovamente in touche. 17? Formazione di Rassie Erasmus che si riporta all’attacco. 16? Respira l’Italia con il kick in touche di Jacopo Trulla, estremo delle Zebre Parma. 15? Grande touche del Sudafrica che si vede però sradicare il pallone dagli azzurri nei pressi della nostra linea di meta. 14? Recupera palla immediatamente il Sudafrica e si rifugia in una touche avanzata con il solito calcio di Pollard. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 7-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: partono bene i fortissimi Springboks

In questa notizia si parla di: italia - diretta - sudafrica - test

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Italia Sudafrica: sabato 5 luglio alle ore 17.10 test match contro i campioni del mondo. Diretta su Sky Sport Max. Vai su X

Italy head coach Gonzalo Quesada has made several changes to his starting lineup for their first Test against South Africa, set for this Saturday at Loftus Versfeld in Pretoria. Quesada has handed the captaincy to experienced lock Niccolò Cannone. Hooker Gia Vai su Facebook

Test Match, tre partite su Sky: l'Italia sfida il Sudafrica; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 4 al 6 luglio; Rugby in TV: Namibia-Italia e le dirette del 27-28-29 giugno.

DIRETTA/ Italia Sudafrica (risultato finale 21-63) video tv: azzurri al tappeto! - IlSussidiario.net - Diretta Italia Sudafrica streaming video tv oggi sabato 19 novembre 2022: risultato live della partita di rugby, terzo e ultimo test- ilsussidiario.net scrive

Rugby, il XV dell’Italia per la sfida al Sudafrica a Pretoria: 7 cambi - E' stata ufficializzata la formazione della Nazionale italiana di rugby che affronterà il Sudafrica sabato 5 luglio alle 17. Secondo sportface.it