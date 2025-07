F1 Verstappen batte le McLaren ed è in pole position a Silverstone Ferrari vicina ma in terza fila

Max Verstappen dimostra ancora una volta il suo talento straordinario, firmando una pole position memorabile a Silverstone e battendo le McLaren e la Ferrari 232. Con un giro perfetto nel momento decisivo, l’olandese della Red Bull si conferma il protagonista indiscusso di questa stagione, lasciando gli avversari a rincorrere. Ma cosa ci riserverà domenica? La gara promette emozioni e sorprese...

Max Verstappen si inventa un giro perfetto quando più conta e arpiona la pole position a Silverstone in occasione delle qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L'olandese della Red Bull archivia così la quarta partenza al palo dell'anno (sono 44 nel complesso in carriera), togliendosi la soddisfazione di battere almeno al sabato le favorite McLaren nella loro pista di casa. Sessione non impeccabile per il team di Woking, che ottiene comunque un secondo posto con il leader del campionato Oscar Piastri ed un terzo con Lando Norris davanti alla Mercedes di un solido George Russell e alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente quinto e sesto a poco più di due decimi dalla vetta lasciando qualcosa per strada soprattutto nel T3.

