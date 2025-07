LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Philipsen maglia gialla i ventagli tradiscono Milan ed Evenepoel ritirato Ganna

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con emozioni da mozzare il fiato: Philipsen conquista la tappa di oggi in una volata superlativa, mentre i ventagli tradiscono Milano ed Evenepoel, costretto al ritiro. La maglia gialla si mantiene salda, ma la corsa è ancora tutta da scrivere. Scopri gli ultimi aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante di questa avvincente edizione! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RITIRATO FILIPPO GANNA 17.35 Philipsen ha vinto con quasi due biciclette di vantaggio su Girmay: non c’è stata storia. 17.34 Milan vince la volata dei battuti, che arrivano a 39 secondi. 17.33 Philipsen domina con una volata superlativa, secondo un impotente Girmay. 17.33 Philipsen in terza posizione, alla sua ruota Girmay. 500 metri. 17.32 Arrivano davanti gli uomini della Alpecin, ma occhio a quelli della Uno-X. 17.32 ULTIMO CHILOMETRO! 17.31 Resta di 35? il divario del gruppo Evenepoel. Avvio da incubo per il belga, non è stato attento con i ventagli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen maglia gialla, i ventagli tradiscono Milan ed Evenepoel, ritirato Ganna

In questa notizia si parla di: diretta - philipsen - milan - ritirato

