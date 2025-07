F1 Max Verstappen festeggia | Una pole fondamentale per domani Proverò a tenere dietro le McLaren

Max Verstappen ha scritto una pagina memorabile nel Gran Premio di Gran Bretagna, conquistando una pole position fondamentale per domani. Sul circuito di Silverstone, il talento della Red Bull ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei piloti più temuti, portando la sua RB21 alle vette inaspettate. Tutti puntavano sulle McLaren, ma il campione olandese ha saputo sorprendere ancora, lasciando tutti con l’augurio che...

Sensazionale! Max Verstappen festeggia alla grande dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone il pilota del team Red Bull ha fatto qualcosa di clamoroso, ovvero portare una RB21 che sembrava lontana a livello di prestazioni, lassù dove solo i fuoriclasse sanno issarsi. Tutti pensavano alle McLaren in lotta per la pole, ma il nativo di Hasselt ha tolto il sorriso al duo papaya, in una Q3 che si è giocata davvero sul filo dei millesimi. La migliore prestazione, quindi, porta la firma del quattro-volte campione del mondo in 1:24. 🔗 Leggi su Oasport.it