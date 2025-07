Il ritorno in Rai di Amadeus dopo l'addio per andare al Nove | Fiorello starebbe facendo da pontiere

Il mondo dello spettacolo è in fermento: dopo l'addio al Nove, il possibile ritorno di Amadeus in Rai sembra prendere forma, con Fiorello che si sta rivelando un vero e proprio ponte. Secondo quanto riporta L'Espresso, questa operazione potrebbe segnare una svolta importante per la carriera del conduttore e per la tv italiana. La domanda ora è: sarà davvero il grande ritorno tanto atteso? Continua a leggere.

Stando a quanto riporta L'Espresso, esiste una reale possibilità che Amadeus torni in Rai dopo la stagione difficile al Nove. All'operazione starebbe partecipando attivamente Fiorello, che già nei mesi scorsi aveva detto: "Lì non sta bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

