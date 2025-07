A Santa Marinella successo pieno per il Lilius Short Comedy Festival

corso degli anni, consolidando Santa Marinella come capitale della comicità breve e spensierata. Un successo che apre nuove prospettive per la cultura e l’intrattenimento locale, coinvolgendo sempre più giovani e appassionati. Il Lilius Short Comedy Festival si prepara a diventare un appuntamento imperdibile, portando allegria e talento sul palcoscenico della nostra amata città, e noi non vediamo l’ora di assistere alle prossime sorprese che ci riserverà questa entusiasmante manifestazione.

Santa Marinella, 5 luglio 2025- Si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Lilius Short Comedy Festival, che ha registrato il tutto esaurito nella serata del 3 luglio al PK di Santa Marinella. “Un’iniziativa che ha registrato grande interesse dal pubblico, soprattutto tra i giovani. È stato un onore tenere a battesimo questo Festival. Confido nelle future edizioni, così che sia possa dare seguito ad appuntamenti da ripetersi nel corso del tempo e sempre più di successo “, ha commentato l’assessore Vinaccia. Un evento interamente dedicato al cortometraggio comico, che ha saputo attirare pubblico e addetti ai lavori grazie a una selezione curata e a un’atmosfera fresca e coinvolgente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

