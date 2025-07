Napoli uccide 27enne con un coccio di bottiglia in via Poerio | arrestato 29enne

Una notte di violenza a Napoli si è consumata in via Poerio, dove un tragico episodio ha portato alla morte di un giovane di 27 anni. In meno di 24 ore, la polizia ha identificato e arrestato il presunto responsabile, un 29enne di origini marocchine, coinvolto in un violento confronto che si è concluso con un tragico gesto. La vicenda scuote la città e riaccende il dibattito sulla sicurezza nei quartieri.

È stato rintracciato e arrestato nel giro di 24 ore il presunto responsabile dell’omicidio avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 luglio in via Alessandro Poerio, a Napoli, nei pressi di un centro scommesse. Si tratta di un 29enne di origini marocchine, gravemente indiziato di aver ucciso, al culmine di una lite, un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, uccide 27enne con un coccio di bottiglia in via Poerio: arrestato 29enne

