Il frame hacking di destra, un furto di linguaggio per legittimare l’indicibile.

Il frame hacking di destra rappresenta un vero e proprio furto di linguaggio, volto a legittimare l'indicibile e a distorcere il dibattito pubblico. Questa strategia comunicativa, oggi diffusa, spiazza giornalisti e studiosi, minando le fondamenta del linguaggio democratico. Si tratta di un'operazione deliberata di sabotaggio che, attraverso l'appropriazione e la manipolazione dei simboli, rischia di alterare profondamente la nostra cultura politica e sociale.

C'è una strategia comunicativa che oggi orienta gran parte del dibattito pubblico, spiazza giornalisti, studiosi e operatori dei media e mina alle fondamenta il linguaggio democratico: si chiama frame hacking. Consiste nel rubare codici comunicativi e simboli dell'avversario, svuotarli del loro significato originario, a volte ridicolizzandoli, e riutilizzarli per promuovere idee e agende politiche opposte. Un'operazione deliberata di sabotaggio semantico, che serve a fare confusione, disinnescare critiche e spostare sempre più in là il perimetro di ciò che si può dire – e fare – impunemente.