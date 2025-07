Sono una modella curvy e ho chiesto su Instagram un consiglio su un vestito Vergogna alle centinaia di donne che mi hanno detto ‘dimagrisci' | la storia di Soph Hughes

Soph Hughes, modella curvy e influencer con oltre 122 mila follower, ha deciso di coinvolgere la sua community chiedendo consiglio su quale vestito indossare per un matrimonio black tie in un castello a Toronto. Con tre look diversi, ha condiviso la sua scelta tra eleganza e autenticità, dimostrando che la bellezza non ha taglia. La storia di Soph è un esempio di come l’autenticità e il supporto della community possano ispirare tutte noi a sentirci bellissime, sempre.

Si chiama Soph Hughes ed √® una modella curvy che ha deciso di chiedere consiglio agli utenti social su quale abito indossare per un matrimonio. Cos√¨, con addosso tre diversi look o outfit che dir si voglia, si √® mostrata su TikTok e Instagram dove ha oltre 122 mila follower. ‚ÄúAiutatemi a scegliere un abito da invitata per un matrimonio black tie in un castello a Toronto tra meno di due settimane. Sono assolutamente innamorata di tutti e tre questi abiti! Qual √® il vostro preferito, 1, 2 o 3!?‚ÄĚ, le parole della didascalia. Come si vede dal post, Soph √® sempre splendida, in azzurro, giallo o nero che sia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - ‚ÄúSono una modella curvy e ho chiesto su Instagram un consiglio su un vestito. Vergogna alle centinaia di donne che mi hanno detto ‚Äėdimagrisci'‚ÄĚ: la storia di Soph Hughes

