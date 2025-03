Ilgiorno.it - Al via i lavori alla ferrovia: 3 mesi di disagi

in vista per i pendolari che usano i treni sul territorio tra Monza e Lecco, da qui ai prossimi 3. Con l’avvio, all’inizio di settimana prossima, di alcuni importantisull’infrastrutturaria tra Monza e Calolziocorte scatteranno variazionicircolazione di alcune linee e la sospensione temporanea di alcune fermate, fra cui quella di Arcore, lungo quelle tratte. A essere coinvolte saranno, in particolare, 3 linee: la Milano-Carnate-Ponte San Pietro, la S8 Milano-Lecco e la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. I cantieri partiranno martedì 18 e gli interventi andranno avanti fino al 21 giugno. Ad annunciare la novità è stata Trenord. Le opere riguarderanno la manutenzione delle infrastrutture per potenziarle e migliorare così i tempi di percorrenza. Nel frattempo però la presenza dei cantieri comporterà modifichecircolazione dei treni.