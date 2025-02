Notizie.com - Cos’è Hunyuan Turbo S di Tencent e cosa ne pensa DeepSeek del nuovo modello di Intelligenza Artificiale

Il colosso tecnologico cineseha rilasciato in queste ore undiS.S dinedeldi(ANSA FOTO) – Notizie.comUnche, come affermato dalla stessa azienda, può rispondere alle domande più velocemente delR1 di. Ammettendo, di fatto, che il lancio dell’Ia della balena ha messo pressione ai suoi concorrenti più grandi in Cina.S è in grado di rispondere alle query (ovvero, alle domande, agli ordini impartiti) entro un secondo. Distinguendosi perciò daR1 e da altri modelli “lenti” che devonore per un po’ prima di rispondere. In una nota,ha fatto sapere che, se testate in campi quali conoscenza, matematica e ragionamento, le capacità diS sono risultate pari a quelle di-V3, che alimenta il chatbot Ia di(che ha superato ChatGpt di OpenAI nei download dall’app store).