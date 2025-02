Dayitalianews.com - E’ approdato a “Chi l’ha visto?” il caso di Melissa, la ragazza di 17 anni scomparsa ormai dal 10 Gennaio. Le ricerche in tutto il Lazio

Proseguono senza sosta ledi, unadi 17, di cui non si hanno più notizie da lunedì 202025, quando si è allontanata dalla sua abitazione situata in provincia di Rieti.Le caratteristiche fisiche della giovaneè alta 158 cm, ha capelli castani e occhi azzurri. È riconoscibile per due tatuaggi: uno sul polso destro, raffigurante due cuori con i nomi dei fratellini, e un altro sul polso sinistro, con una scritta in spagnolo.Possibili spostamenti e cellulare irraggiungibileSecondo le prime informazioni raccolte, la giovane potrebbe essersi diretta verso Roma. Nonostante abbia con sé un telefono cellulare, pare che abbia cambiato la scheda SIM, rendendo difficile qualsiasi tentativo di contatto da parte dei familiari.Appello dei familiariI parenti, in grande apprensione, chiedono a chiunque possa avere informazioni utili di contattare immediatamente le forze dell’ordine, per contribuire a riportarea casa sana e salva.