Mistermovie.it - Mister Movie | Alessia Marcuzzi torna in TV con “Obbligo o Verità”: il nuovo programma in arrivo su Rai2

Leggi su Mistermovie.it

L'annuncio è arrivato a sorpresa durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025: un promo pubblicitario ha svelato il prossimo impegno televisivo di. La conduttrice sarà al timone di "", un format inedito che debutterà in prima serata sua partire da lunedì 24 marzo.Dall'ipotesi "Carramba! Che Sorpresa" alformatLa notizia ha colto di sorpresa il pubblico, soprattutto perché in un primo momento si parlava di un progetto ispirato allo storico "Carramba! Che Sorpresa" di Raffaella Carrà. Tuttavia, secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, sarebbe stata la stessaa frenare l'idea, temendo un confronto troppo diretto con untanto iconico e di complessa realizzazione.Il format "Surprise Surprise", che doveva rappresentare una versione rinnovata dello storico show, era già in fase avanzata di produzione con Fremantle, e la data di lancio era stata fissata per il 10 marzo.