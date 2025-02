Ilrestodelcarlino.it - ’Cercando Tobia’, soldato disperso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una ricerca nel passato, sulle tracce di quel contadino di 34 anni partito per la Grande Guerra e mai più tornato. Un filo rosso che fa riemergere un passato fatto di sofferenza: la storia di tutti quegli uomini, strappati alla propria vita per combattere la guerra di qualcun altro. Domani nella sala Baracca della Rocca di Lugo Max De Giovanni presenterà il suo libro, ospite de La Squadriglia del Grifo, associazione culturale nata per la promozione del museo Baracca. L’evento si terrà alle 16.30 col saluto della sindaca Elena Zannoni. Il libro racconta la lunga ricerca effettuata dall’autore, durata anni, di informazioni sul bisnonno Tobia Ernesto Bendazzi,nel 1917, nei giorni della scomparsa di Caporetto. L’anno successivo arrivò a casa una lettera in cui un prigioniero del campo di Zwickau in Germania riferiva che Bendazzi fosse con lui.