Juventusnews24.com - Weah non al meglio dopo Juve Psv: le condizioni dell’esterno e cosa filtra verso l’Inter. Gli aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24non alPsv: leamericano eil match controdi domenica. GliIn casantus sono da monitorare lerelative a Timothy, rimasto in campo per tutta la partita di Champions League di martedì sera contro il Psv ma con un piccolo campanello d’allarme per sopraggiunti crampi.Come riportato dal Corriere dello Sport l’americano non ha svolto esami strumentali e dunque verrà valutato da oggi in poi, anche se non sembrava destare particolare preoccupazione.Leggi suntusnews24.com