Gerry Scotti, la prima volta all’Ariston grazie a Carlo Conti

Chi ha incastrato lo zio? Questa, sembra proprio che sia stato: «Ho detto più volte che avremmo avuto una co-conduzione corale – ha dichiarato il direttore artistico di Sanremo 2025 – perché mi piace un Festival con tanti amici e colori diversi. Quando ho anticipato che ci sarebbero stati due meravigliosi amici nellaserata, tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello. E invece no, saranno Antonella Clerici e».Così,sarà il co-conduttore dellaserata del Festival, in onda martedì 11 febbraio su Rai 1, al fianco die Antonella Clerici. Una scelta di cuore e di fiducia per, che ha voluto accanto a sé amici storici e volti familiari. Sul palco dell’Ariston saliranno, oltre a loro, personaggi amatissimi come Bianca Balti, Nino Frassica, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa, Mahmood, Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.