Myrta Merlino rinnovata da Mediaset | verità sul contratto e l’addio a Pomeriggio 5

Myrta Merlino rinnovata da Mediaset conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama televisivo italiano, lasciando alle spalle l’epoca di Pomeriggio 5. Con un nuovo contratto e progetti innovativi all’orizzonte, la giornalista si prepara a esplorare nuovi format e sfide, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e capacità di adattamento nel mondo della televisione. La sua carriera è in costante evoluzione e il futuro promette grandi sorprese.

