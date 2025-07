Obiettivo 3 miliardi nel 2025 | l’ambizione di La Roche-Posay

In occasione del suo 50° anniversario, La Roche-Posay punta a raggiungere un traguardo ambizioso: 3 miliardi di vendite entro il 2025. Questa sfida rappresenta un passo fondamentale nella sua strategia di consolidamento come leader nel settore della dermocosmetica, con uno sguardo attento ai nuovi target e innovazioni. Per realizzare questo obiettivo, il brand dovrà potenziare la propria presenza globale, investendo in ricerca, sviluppo e comunicazione mirata.

In occasione del suo 50esimo anniversario il brand di skincare e beauty care La Roche-Posay punta a raggiungere i 3 miliardi di vendite entro il 2025. Questa ambiziosa aspirazione è infatti parte della sua strategia per consolidarsi come punto di riferimento per la bellezza dermocosmetica, puntando ed investendo anche su nuovi target. La Roche-Posay vuole arrivare a 3 miliardi di vendite. Per perseguire questo obiettivo il brand dovrà potenziare i suoi quattro pilastri strategici, anche attraverso un investimento deciso nell’educazione olistica della Gen Z sulla gestione dell’ acne. Vuole, inoltre, puntare ancora di più sull’innovazione e sul rinnovo delle linee più famose. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Obiettivo 3 miliardi nel 2025: l’ambizione di La Roche-Posay

In questa notizia si parla di: miliardi - roche - posay - obiettivo

La Roche-Posay punta a 3 miliardi di euro di vendite nel 2025; Laetitia Toupet L'Oréal nuova Direttrice generale mondiale dei marchi della divisione bellezza dermatologica; Obiettivo 3 miliardi nel 2025: l’ambizione di La Roche-Posay.

La Roche-Posay punta a 3 miliardi di euro di vendite nel 2025 - Posay, brand dermocosmetico del gruppo L’Oréal, punta a raggiungere 3 miliardi di euro di vendite nel 2025 come parte della sua strategia per consolidarsi come punto di riferimento per la bel ... Da beauty.pambianconews.com

Roche investirà 50 miliardi in Usa per evitare i dazi di Trump - Il gruppo farmaceutico svizzero Roche annuncia che investirà 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi 5 anni. Scrive ilsole24ore.com