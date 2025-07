GaE 2025 26 pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il 50% dei ruoli AGGIORNATO con Roma

Le GaE 2025/26 sono state finalmente pubblicate, offrendo nuove opportunità per docenti e aspiranti insegnanti. Con l’aggiornamento che include anche Roma, queste graduatorie rappresentano un passo fondamentale per il reclutamento, poiché consentono di assegnare il 50% dei ruoli nelle singole province. Scopri come questa novità potrebbe cambiare il tuo percorso professionale e quali sono le prossime mosse qualora le GaE risultassero esaurite.

Le GaE sono le graduatorie ad esaurimento dalle quali è possibile attribuire il 50% dei ruoli assegnati alla singola provincia. Se le GaE sono esaurite, i posti passano al concorso. L'articolo GaE 202526, pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il 50% dei ruoli AGGIORNATO con Roma . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

