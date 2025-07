Scomparso bimbo di 5 anni a Ventimiglia si è allontanato dal campeggio mentre il papà montava la tenda

Una drammatica ricerca a Ventimiglia: Alain Bernard Ganaos, il bambino di 5 anni scomparso dal camping ‘Por la mar’, mobilita forze straordinarie. Droni, elicotteri e unità cinofile sono stati attivati nella speranza di ritrovare il piccolo sano e salvo. La sparizione, avvenuta mentre il padre montava la tenda, ha suscitato grande apprensione tra i genitori e l'intera comunità. Le ricerche continuano incessantemente, affinché si possa presto riaccendere la speranza di un lieto epilogo.

Roma, 12 luglio 2025 – Droni, elicotteri e unità cinofile sono stati attivati per cercare Alain Bernard Ganaos, il bambino di 5 anni di Torino, scomparso nella serata di ieri al camping ‘Por la mar’, di frazione Latte a Ventimiglia, dov'era arrivato poche ore prima assieme ai genitori e alla sorella per trascorrere un periodo di villeggiatura. Il bambino si sarebbe allontanato mentre il padre montava la tenda. A rendere più difficile le ricerche è il fatto che il piccolo, a causa di problemi di autismo, non parla e si teme che possa non rispondere alle chiamate dei soccorritori. Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco con la protezione civile e con l’intervento dei carabinieri, sono proseguite per tutta la notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net