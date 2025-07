Pioli nuovo allenatore della Fiorentina firma fino al 2028

Stefano Pioli torna a casa, questa volta sulla panchina della Fiorentina, con un contratto fino al 2028. Dopo aver lasciato un segno come calciatore tra il 1989 e il 1995, l’allenatore si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina della sua carriera in maglia viola. È il ritorno di un amore che promette grandi sfide e ambiziose vittorie. La piazza viola aspetta con trepidazione il nuovo capitolo.

Per il tecnico un ritorno in viola dopo l'avventura tra il 2017 e il 2019 FIRENZE - Stefano Pioli è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Lo ha comunicato il club viola spiegando che il tecnico "torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e.

In questa notizia si parla di: pioli - allenatore - fiorentina - firma

La Juventus guarda con attenzione a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nel momento in cui si valutano le prossime mosse per la panchina.

Stefano Pioli tornerà alla Fiorentina per la 3ª volta dopo le esperienze da giocatore (dal 1989 al 1995) e da allenatore (tra il 2017 e il 2019), ma per la firma si dovrà attendere ancora qualche settimana.

In A praticamente dopo la firma di Nicola alla Cremonese di ieri, solo la Fiorentina deve ancora ufficializzare Pioli, ma è solo una questione burocratica appunto, di giorni, dovrebbe essere ufficiale tra una settimana circa, poco più.

