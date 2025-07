Pamplona sesta corsa dei tori a San Fermin | 5 feriti

Migliaia di spettatori hanno affollato le strade di Pamplona per la sesta corsa dei tori di San Fermín, un evento ricco di adrenalina e tradizione. Nonostante la festa continui a catturare l’immaginazione di tanti, si registrano anche momenti di pericolo, come le cinque persone ferite durante questa giornata. Un richiamo alla dualità di un festival che affascina ma richiede massima attenzione e rispetto per la sua natura.

(LaPresse) Le immagini della sesta corsa dei tori al festival di San Fermin a Pamplona, in Spagna, in seguito alla quale cinque persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sebbene la corsa in sé si sia svolta senza incidenti gravi, un partecipante è stato colpito alla testa da un toro della ganadería José Escolar all’interno dell’arena, alla fine dell’evento, perdendo conoscenza. Migliaia di spettatori hanno affollato il percorso della tradizionale corsa di 850 metri attraverso le strade del centro storico spagnolo. I corridori superstiziosi toccano un’immagine del santo patrono San Fermín prima della partenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamplona, sesta corsa dei tori a San Fermin: 5 feriti

In questa notizia si parla di: corsa - pamplona - sesta - tori

Corsa dei tori, la protesta degli animalisti a Pamplona: le immagini - La corsa dei tori di Pamplona, uno degli eventi più iconici e discussi del Festival di San Fermin, accende passioni e proteste.

Almeno quattro persone sono rimaste contuse nel sesto 'encierro', le tradizionali corse davanti ai tori lungo il percorso nel centro cittadino di Pamplona, in Navarra, per i festeggiamenti di San Fermin. #ANSA Vai su X

Pamplona, 6 luglio È ufficialmente iniziata la festa di San Firmino, uno degli eventi più iconici della Spagna Ogni anno migliaia di persone da tutto... Vai su Facebook

Pamplona, sesta corsa dei tori a San Fermin: 5 feriti; Nella sesta corsa davanti ai tori 4 contusi alle Fiestas di San Fermin; Bologna, autocisterna Gpl esplode dopo scontro con auto: morto l’autista.

Nella sesta corsa davanti ai tori 4 contusi alle Fiestas di San Fermin - Almeno quattro persone sono rimaste contuse nel sesto 'encierro', le tradizionali corse davanti ai tori lungo il percorso nel centro cittadino di Pamplona, in Navarra, per i festeggiamenti di San ... Segnala ansa.it

Encierro, durante le corse davanti ai tori a Pamplona un bovino si stacca dal gruppo e carica i corridori. Nessun incornato - Via all'encierro, ovvero le tradizionali corse davanti ai tori lungo il percorso nel centro cittadino di Pamplona, in Navarra, per i festeggiamenti di San Fermin. Secondo msn.com