garlasco trovato dna maschile ignoto nella bocca di chiara poggi

Nella bocca di Chiara Poggi trovato un DNA maschile che non appartiene ne' a Sempio ne' a Stasi. Non si esclude l'ipotesi di una contaminazione. Uno dei profili ritrovati apparterebbe ad un assistente del medico legale che eseguì i primi rilievi sul corpo. Ma un altro risulterebbe ignoto. Per i consulenti della famiglia Poggi si tratta di "tracce infinitesimali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it