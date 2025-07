Pitbull Dogo Argentino Rottweiller | quando i cani sono vittime del maltrattamento e abuso di razza

Quando i cani di razza come pitbull, dogo argentino o rottweiler diventano vittime di maltrattamento e abuso, si crea un inquietante collegamento tra il loro possesso e comportamenti devianti. Irene Maja Nanni, ricercatrice esperta, spiega che il maltrattamento si manifesta quando il cane viene trattato come un'arma, potenzialmente dannosa per gli altri. Questo fenomeno evidenzia l'importanza di una gestione responsabile e consapevole delle razze a rischio, per prevenire tragedie e tutelare sia gli animali che la societĂ .

C'è una stretta correlazione, il cosiddetto "link", tra il possesso di cani appartenenti a tipologie come i Terrier di tipo Bull e i molossoidi e persone che hanno profili devianti, antisociali eo criminali. Irene Maja Nanni,la ricercatrice che studia il fenomeno spiega: "Il maltrattamento si concretizza quando il cane viene detenuto per poter potenzialmente nuocere ad altri, perchĂ© considerato e tenuto come un’arma, nonostante non abbia attitudini comportamentali per poter essere un pericolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - maltrattamento - pitbull - dogo

Ice Bucket challenge sui cani: la continua deriva dei trend che incitano al maltrattamento degli animali - Il #BarkYourMindChallenge nasce come evoluzione del celebre Ice Bucket Challenge, ma si trasforma in un trend pericoloso.

La Blanz PITBULL&AMSTAFF RESCUE ITALIA Vai su Facebook

Pitbull, Dogo Argentino, Rottweiller: quando i cani sono vittime del maltrattamento e abuso di razza; Combattimenti tra cani, la Procura di Imperia chiede condanne per 14 anni; I miei meticci sbranati da un dogo e un pitbull. Il racconto della padrona che chiede giustizia.

Pitbull, Dogo Argentino, Rottweiller: quando i cani sono vittime del “maltrattamento e abuso di razza” - C'è una stretta correlazione, il cosiddetto "link", tra il possesso di cani appartenenti a tipologie come i Terrier di tipo Bull e i molossoidi ... Lo riporta fanpage.it

Villa di Briano, pitbull e dogo a catena e senza cibo: sequestrato ... - È emerso che tutti i cani erano privi di cibo ed uno dei pitbull era stato oggetto di conchectomia bilaterale (taglio dei padiglioni ... Riporta ilmattino.it