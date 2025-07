Lacrosse l’Italia regola la Francia per 15-9 nel secondo match degli Europei

L’Italia conquista anche la seconda vittoria agli Europei 2025 di lacrosse, battendo la Francia per 15-9 nel Gruppo D. Un match ricco di emozioni, dove gli azzurri hanno dominato fin dall’inizio, grazie alle magie di Piatelli e alla tenacia di Sirbu. La sfida si infiamma, e il nostro team si prepara a nuove sfide con entusiasmo. La corsa verso il titolo europeo continua senza battute d’arresto!

L’ Italia vince anche il secondo incontro del Gruppo D agli Europei 2025 di lacrosse: gli azzurri sconfiggono la Francia con il punteggio di 15-9 al termine di un incontro a lungo dominato, agganciando al comando della classifica proprio i transalpini, i quali però hanno disputato un match in più. Nel primo quarto gli azzurri scavano subito un primo solco con la doppietta di Piatelli, i transalpini accorciano, ma Sirbu ed il solito Piatelli portano l’Italia sul 4-1, prima che la Francia riduca le distanze sul 4-2. Nella seconda frazione Ippoliti restituisce il +3, ma i transalpini in meno di 4? riescono a ricucire lo strappo trovando l’aggancio sul 5-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lacrosse, l’Italia regola la Francia per 15-9 nel secondo match degli Europei

In questa notizia si parla di: italia - francia - lacrosse - secondo

Eurovision 2025: tutti i favoriti secondo i bookmaker. Italia outsider, sorpresa dalla Francia? - Manca poco all'inizio dell'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Con l’atmosfera carica di aspettative, i bookmaker annunciano i favoriti, mentre l'Italia si presenta come outsider e la Francia sorprende con proposte audaci.

UFFICIALE - Francesco Farioli guiderà il Porto per due stagioni: l’allenatore toscano giramondo “sblocca” un nuovo Paese dopo Olanda, Francia e Turchia. Squadra giusta per lui? Vai su Facebook

Lacrosse, l’Italia regola la Francia per 15-9 nel secondo match degli Europei; Lacrosse, l’Italia batte la Grecia e apre col sorriso gli Europei: poker di Piatelli e Sirbu; Calendario Europei lacrosse 2025: programma, orari, tv, streaming. C’è l’Italia!.

Italia-Francia 1-3 di Nations League, risultato finale: la doppietta di ... - Francia di Nations League sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 1, mentre la diretta streaming sarà visibile sulla piattaforma Rai Play (sempre in maniera grauita). Si legge su fanpage.it

Rabiot trascina la Francia, l’Italia è battuta e seconda - Ecco come è andata la partita tra gli azzurri e i transalpini che si è giocata allo stadio San Siro di Milano: ex Juve protagonista L’Italia di Luciano Spalletti è stata sconfitta dalla ... Segnala calciomercato.it