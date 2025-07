Sesto va in scena ‘Gli arancini di Montalbano’ alla Biblioteca Ragionieri

Preparati a un’esperienza unica tra letteratura e sapori autentici: lunedì 14 luglio, la Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino si trasforma nel palcoscenico di "Gli arancini di Montalbano", un evento che celebra il genio di Andrea Camilleri attraverso una cena letteraria ricca di gusto. Un’occasione speciale per immergersi nelle atmosfere del famoso commissario siciliano, tra parole e piatti tipici, in un viaggio sensoriale da non perdere.

Firenze, 12 luglio 2025 - Montalbano da gustare. Va in scena una succulenta cena letteraria dedicata al personaggio di Andrea Camilleri e al suo “pititto” smisurato alla Biblioteca E. Ragionieri (piazza della Biblioteca 4) a Sesto Fiorentino. L’appuntamento è lunedì 14 luglio alle ore 20 con ‘ Gli arancini di Montalbano’, di Andrea Camilleri, e sarà un insolito viaggio fra parole e cibo quello di Laura Montanari e Ciro Masella con Ciro Masella e Salvatore Arena. Ma in cosa consiste questa cena speciale e ‘letteraria’ a tutti gli effetti dedicata ad Andrea Camilleri e al suo personaggio più amato, il commissario Montalbano? In pratica Ciro Masella e Salvatore Arena guideranno il pubblico nei meandri della cucina siciliana, svelandone misteri e sapori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sesto, va in scena ‘Gli arancini di Montalbano’ alla Biblioteca Ragionieri

