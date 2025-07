Non solo F-35: la nuova direttrice di marcia della difesa tedesca apre scenari sorprendenti. Berlino potrebbe ancora decidere di acquistare altri aerei, ma il ministero della Difesa ha smentito ufficialmente questa ipotesi, rispondendo a un articolo di Politico. Questo piccolo giallo mette in luce il ruolo sempre più strategico della Germania, che, dopo un ambizioso piano di ammodernamento, si candida a diventare il guardiano del fronte centrosettentrionale dell’UE, rafforzando la sua leadership.

Berlino potrebbe acquistare altri F-35. Anzi no, come da smentita diffusa nelle ultime ore dal ministero della Difesa tedesco, rispondendo a un articolo apparso su Politico. Il piccolo giallo porta comunque in evidenza il nuovo ruolo (in Ue e fuori dall’Ue) della Germania, che dopo il grande piano di ammodernamento della difesa annunciato ormai più di un anno fa, si è candidata a guardiano del fronte centrosettentrionale Ue. Si tratta di dinamiche in evoluzione, che si intrecciano non solo con il casus belli della guerra in Ucraina ma che spaziano alle nuove relazioni che toccano l’Ue al suo interno e soprattutto al suo esterno, contribuendo a offrire alcune preziose indicazioni sulle dinamiche future. 🔗 Leggi su Formiche.net