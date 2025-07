Blu Basket Bergamo sotto canestro da Cantù arriva la fisicità di Hogue

Blu Basket Bergamo si rinforza sotto canestro con l’arrivo di Dustin Hogue, un pivot statunitense dal bagaglio di esperienza internazionale e un fisico imponente. La sua presenza promette di dare nuova energia alla squadra, portando abilità e determinazione in vista della stagione. Con Hogue, Bergamo si avvicina sempre di più agli obiettivi di alta classifica, pronto a sfidare ogni avversario con grinta e talento. Un’alleanza che potrebbe fare la differenza sul parquet.

Bergamo. Un altro importante innesto nel roster della Blu Basket Bergamo, che prende sempre più forma: nel suo primo slot per atleta extracomunitario, inserisce la classe, l’esperienza e la fisicità del centro statunitense Dustin Hogue, veterano del basket italiano ed europeo, fresco reduce dalla promozione in A1 con Cantù. In curriculum ha un triennio in A1 a Trento con cui ha giocato due finali per il titolo nazionale nel 2017 e 2018 (con cui ha viaggiato in tre stagioni a 10 punti di media, diventando il miglior rimbalzista di sempre tra i trentini), oltre alle coppe europee, poi in A2 a Rieti (12,5 di media) e la scorsa stagione protagonista del ritorno in A1 di Cantù con 10,3 punti e 7,7 rimbalzi nella regular season. 🔗 Leggi su Bergamonews.it