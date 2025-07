Il modello trasversale in atto dimostra che l' unica alternativa siamo noi

Il modello trasversale in atto sta dimostrando che l’unica vera alternativa siamo noi. La recente evoluzione a Frosinone rafforza questa convinzione, confermando che il cambiamento può nascere solo da un forte impegno politico e da una visione chiara. Come sottolinea Mateo Zemblaku, Segretario Psi Frosinone, siamo pronti a sfidare lo status quo e a proporre un futuro diverso, più equo e trasparente. Qualche settimana fa, Gian Franco...

"Quanto sta accadendo al Comune di Frosinone conferma che avevamo ragione: siamo soltanto noi l’unica alternativa credibile ad un modello di governo sempre più trasversale", è quanto afferma il Segretario Psi Frosinone, Mateo Zemblaku, che poi continua: "Qualche settimana fa, Gian Franco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: modello - trasversale - unica - alternativa

Ieri l'ultimo concerto di Note al Calasole. Sono stati sei concerti emozionanti e suggestivi, tanto pubblico e sempre trasversale: turisti e residenti, anziani e bambini, appassionati di musica classica e semplici curiosi. All'indomani della chiusura di questa prima Vai su Facebook

Il destino del Festival di Sanremo? La Rai è l’unica alternativa; Il Psi pensa già alle prossime elezioni: L’alternativa possiamo essere soltanto noi. Ci presenteremo senza maschere; Un appello trasversale: l’amnistia è, oggi, una necessità.

Modello redditi PF (ex unico), chi lo deve fare? - Money.it - Ci sono contribuenti che sono obbligati a presentare il modello Redditi Pf, ex modello Unico, vediamo chi sono e in quali casi, è una scelta del dichiarante se utilizzarlo o meno. Da money.it

Calenda “Il premierato? L'unica alternativa è il modello tedesco” - Facciamo una riforma che abbia un senso e non un patchwork di riforme che rischiano di rendere l’Italia ancora più ... iltempo.it scrive