Escrementi di topo in cucina e nel magazzino chiuso un ristorante cinese

Immagina di entrare in un ristorante e scoprire che il suo ambiente nasconde uno sgradito ospite indesiderato: i topi. È quanto ha scoperto il Nas durante controlli a San Giuliano Terme, evidenziando l’importanza della tutela igienico-sanitaria nei locali pubblici. La sicurezza alimentare deve essere una priorità assoluta, poiché ogni vittoria contro le insidie invisibili si traduce in un ambiente più sano e affidabile per tutti.

SAN GIULIANO TERME – Nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal comando dei carabinieri per la Tutela della Salute, in aderenza alla strategia operativa Estate Tranquilla 2025 focalizzata sui posti di ristoro autostradali e grandi vie di comunicazione, i militari del Nas hanno segnalato alle autorita? sanitarie e amministrative il titolare di un ristorante cinese a San Giuliano Terme. L’operazione, avvenuta nel pomeriggio di ieri (11 luglio) ha portato al l’immediata sospensione dell’attivita? di preparazione e somministrazione di alimenti presso il ristorante. Durante l’ispezione, il personale del Nas ha riscontrato gravissime carenze igienico-sanitarie all’interno dei locali cucina e magazzino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

