Tragedia sulle strade lombarde: un motociclista di 53 anni ha perso la vita in un frontale con un trattore lungo la provinciale 49 a Pegognaga. Un evento che ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza su strada e l’importanza di una guida responsabile. La notizia scuote la comunità e ci invita a riflettere sulle misure di prevenzione necessarie per evitare tragedie simili in futuro.

Pegognaga (Mantova), 12 luglio 2025- Ancora sangue e morte sulle strade lombarde. Un motociclista ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale accaduto lungo l a provinciale 49 a Pegognaga, nel Mantovano. La vittima è un 53enne residente a San Benedetto Po, centro a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la moto di grossa cilindrata si è schiantata frontalmente contro un trattore agricolo  . L' uomo che era alla guida della moto è morto sul colpo. Illeso, ma sotto shock, il conducente del mezzo agricolo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Quistello e l’elisoccorso da Brescia, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco di Suzzara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto contro un trattore: muore motociclista di 53 anni

