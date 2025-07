Ucraina 4 morti e numerosi feriti nel maxi attacco di questa notte | oltre 600 droni su Kiev

La notte a Kiev è stata ancora una volta segnata da un devastante attacco di oltre 600 droni, causando 4 vittime e numerosi feriti. La tensione nella regione si intensifica mentre l’attesa cresce per l’annuncio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette per il prossimo lunedì, lasciando il mondo in sospeso tra speranza e incertezza. Cosa riserverà il futuro? Rimanete con noi per scoprirlo.

Intanto, cresce l'attesa per l'annuncio del presidente Usa. Il prossimo lunedì, Washington dovrebbe annunciare forti novità sul fronte della guerra in Ucraina. Interrogato sui suoi propositi, Donald Trump ha dichiarato in maniera sibillina: "Vedrete quello che succederà". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, 4 morti e numerosi feriti nel maxi attacco di questa notte: oltre 600 droni su Kiev

