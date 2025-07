LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | termina il secondo GPM Geurts riduce il vantaggio

Il Giro d'Italia Femminile 2025 entra nel vivo della tappa odierna, con un finale all'insegna di emozioni e sorpassi. Mentre gli ultimi km si avvicinano alle pendici del Valico di Sitria, Geurts lotta per mantenere il vantaggio, ridotto a soli 1’28”. Le scelte strategiche e le forze residue decideranno chi conquisterà la vetta. Restate con noi: l’adrenalina è alle stelle e ogni secondo conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 3 km alle pendici del Valico di Sitria, il vantaggio di Geurts si sta assottigliando: l’olandese conduce con 1’28” sul duo delle fuggitive Ostolaza-van Anrooij e 5’50” sul gruppone, che ha rallentato l’andatura. 12.22 Questi i risultati della precedente asperitĂ (Passo La Croce): 1 GEURTS Mijntje 7 punti 2 OSTOLAZA Usoa 4 punti 3 VAN ANROOIJ Shirin 2 punti 4 GERY CĂ©lia 1 punto 12.20 70 km alla conclusione, tra poco ci aspetta una nuova ascesa, Valico di Sitria (1.5 km al 7.2%), non categorizzata come GPM. 12.19 In virtĂą dell’incidente di pochi minuti fa, Loes Adegeest (FDJ – SUEZ) ha deciso di abbandonare la tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: termina il secondo GPM, Geurts riduce il vantaggio

In questa notizia si parla di: geurts - diretta - vantaggio - giro

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacco in solitaria di Geurts - Segui il live del Giro d’Italia Femminile 2025 e resta aggiornato sull’emozionante tappa di oggi, caratterizzata dall’attacco in solitaria di Geurts.

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita di Passo la Croce; LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | oltre 4? di margine per Geurts a 90 km dall’arrivo; LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Passo la Croce.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Primoz Roglic ha vinto la ... - Diretta Giro d’Italia 2023, classific: Primoz Roglic ha vinto la cronoscalata del Monte Lussari, e trionfando nella 20^ tappa è la nuova maglia rosa con un vantaggio di 14'' su Thomas. Da ilsussidiario.net

Diretta/ Giro d’Italia 2023: Alberto Dainese ha vinto! La classifica ... - Diretta Giro d’Italia 2023, Alberto Dainese vincitore della 17^ tappa Pergine Valsugana- Lo riporta ilsussidiario.net