Osimhen la delegazione Galatasary torna in Turchia | l’ultima offerta

Osimhen, protagonista del calciomercato, torna a far parlare di sé. La delegazione del Galatasaray è tornata in Turchia con un’offerta che ha acceso gli entusiasmi, ma le ultime ore rivelano nuovi sviluppi: il club turco non ha ancora fornito le garanzie bancarie richieste dal Napoli. La situazione rimane in sospeso, lasciando tutti con il fiato sospeso su quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata trattativa.

In queste ultime ore, di fatto, bisogna segnalare delle ulteriori novità sul fronte Osimhen. Il Napoli è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. La più calda, ovviamente, è quella che riguarda il possibile passaggio a titolo definitivo di Victor Osimhen al Galatasaray. Il club turco, però, non ha fornito ad Aurelio De Laurentiis le garanzie bancarie necessarie. Proprio per questo motivo, di fatto, in queste ultime ore c'è stato un lunghissima tira e molla tra le due società. Nel frattempo, però, bisogna registrare un ultimissimo aggiornamento su questa lunghissima telenovela che riguarda il futuro di Victor Osimhen.

Osimhen Juve, oggi altra giornata chiave: una delegazione del Galatasaray è attesa in Italia, nuovi contatti con il Napoli in agenda. Ultime - Oggi si apre un nuovo capitolo nella intricata trattativa per Victor Osimhen: la delegazione del Galatasaray, composta da figure di spicco come George Gardi e Abdullah Kavukcu, arriva in Italia per definire gli ultimi dettagli.

Nuovo summit in vista tra il Napoli e la delegazione del Galatasaray presente a Milano per l'affare Osimhen: questo l'aggiornamento lanciato da Alfredo Pedullà Si entra sempre più nella fase decisiva di questa che è divenuta ormai una vera e propria teleno Vai su Facebook

Napoli e Galatasaray a oltranza per Osimhen: i turchi vogliono 40 milioni subito e gli altri 35 a rate; SKY - Napoli-Galatasaray, incontro a oltranza tra Manna e la delegazione dei turchi per Osimhen, le ultime; Romano: “Delegazione del Galatasaray in Italia, pronta a nuovo confronto oggi con il Napoli per Osimhen”.

Osimhen ai saluti, torna al Galatasaray. In arrivo 75 milioni - Il pagamento della clausola avverrà in cinque rate e non in due ma con un piano di garanzie bancarie per blindare l’operazione. Come scrive napoli.repubblica.it

Galatasaray e Napoli a cena per provare a sbloccare la situazione Osimhen - Il no dell’Inter all’offerta del Galatasaray per portare in Turchia Calhanoglu, lo stallo delle trattative tra Milan e Bruges per il talentuoso Jashari (nonostante i 37 milioni offerti dai rossoneri) ... Riporta repubblica.it