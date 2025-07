Sono Frank Sinatra sono qui per la mozzarella di bufala | Mel Gibson entra a sorpresa in un caseificio di Caserta la gag è virale

Entrato in un caseificio di Casagiove, Mel Gibson ha lasciato tutti senza parole con la sua spontaneità: “Sono qui per la mozzarella di bufala”. Il suo gesto, spontaneo e gustoso, ha conquistato il web, trasformando un semplice assaggio in una gag virale. La scena, ricca di simpatia e autenticità, dimostra quanto il fascino del nostro territorio possa sorprendere anche le star internazionali. E questa è solo l’inizio di un’avventura che promette altre sorprese.

“Sono qui per la mozzarella di bufala”. Non è la frase di un turista qualsiasi, ma quello che i dipendenti di un caseificio di Casagiove hanno sentito da Mel Gibson. L’attore e regista, in Italia per le riprese di “ The Resurrection of Christ “, ha sorpreso tutti. Un video postato su Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web. L’attore hollywoodiano ha addentato una mozzarella di bufala e l’ha mangiata con gusto. Poi ha anche scherzato con i dipendenti che lo riprendevano divertiti: “ Sono Frank Sinatra “, ha detto. The Resurrection of Christ. A quasi vent’anni di distanza da “ La passione di Cristo “, Mel Gibson sta girando il sequel, “ The Resurrection of Christ “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono Frank Sinatra, sono qui per la mozzarella di bufala”: Mel Gibson entra a sorpresa in un caseificio di Caserta, la gag è virale

In questa notizia si parla di: sono - mozzarella - bufala - frank

Mel Gibson visita a sorpresa un caseificio nel Casertano: “Sono qui per la mozzarella di bufala” - Un tocco di Hollywood nel cuore del Casertano! Mel Gibson, noto attore e regista, ha fatto una visita a sorpresa a un caseificio di Casagiove, affascinato dall’autentica mozzarella di bufala campana.

L’improvvisata di Mel Gibson ha fatto impazzire i social: tutto per la mozzarella! Vai su Facebook

“Sono Frank Sinatra, sono qui per la mozzarella di bufala”: Mel Gibson entra a sorpresa in un caseificio…; Come Frank Bufala portò il sogno napoletano a Vicenza: La vera pizza è quella col bordo alto; A tu per tu con Frank Prisinzano, il nuovo proprietario di Palazzo Mansi a Scala: ecco chi è lo Chef con l’anima da Cuoco.

Mel Gibson visita a sorpresa un caseificio nel Casertano: “Sono qui per la mozzarella di bufala” - L'attore e regista hollywoodiano si è presentato a sorpresa in un caseificio di Casagiove, nella provincia di Caserta, per assaggiare la mozzarella di ... Da msn.com

Sono queste le mozzarelle di bufala (DOP e non) migliori del 2023 - Al Campionato della Mozzarella, Bufale in Tavola 2023, vincono il caseificio Jemma (per la mozzarella di bufala Dop) e Vannulo (per la non Dop) Francesca Biagioli 7 Agosto 2023 ... Lo riporta greenme.it