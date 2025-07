Turchia all' attacco sul mercato | da Asensio a Brown così Istanbul sorpassa l' Italia

La Super Lig turca si prepara a conquistare il mercato internazionale: da Asensio e Brown a Taremi, Istanbul supera l’Italia, con Milan e Inter puntati sul Fenerbahçe, mentre Besiktas e Galatasaray si contendono i grandi colpi come Taremi e Osimhen. Tra sponsor generosi e proprietà ambiziose, questa lega si sta affermando come una delle più interessanti e competitive del panorama europeo. È il momento di scoprire come si sta scrivendo il nuovo capitolo del calcio turco.

Gli obiettivi di Milan e Inter al Fenerbahçe, il Besiktas su Taremi, la trattativa del Galatasaray per Osimhen. Fra sponsor e proprietari munifici così la Superlig compra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Turchia all'attacco sul mercato: da Asensio a Brown, così Istanbul sorpassa l'Italia

In questa notizia si parla di: così - turchia - attacco - mercato

Ucraina, Zelensky in Turchia: “Un messaggio per Putin? Sono qua, più chiaro di così” - Volodymyr Zelensky è giunto in Turchia per i colloqui di pace con la Russia, segnando un momento cruciale nel conflitto.

#Mercato #Milan: arriva #Ricci, #Scamacca idea in attacco. #Maignan rinnova? Vai su Facebook

Turchia all'attacco sul mercato: da Asensio a Brown, così Istanbul sorpassa l'Italia; Durissimo attacco del Fenerbahce al Galatasaray: Contratti illegali, mercato nero... Ingannate il calcio turco; Juve, Vlahovic rifiuta la Turchia. Senza il suo addio non arriva David.