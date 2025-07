Atalanta caccia all’erede di Retegui I tre profili più simili e acquistabili secondo i dati

L’Atalanta si prepara a cercare il perfetto sostituto di Mateo Retegui, il bomber che ha trascinato la squadra con 28 gol e ora vola in Arabia Saudita. La strategia nerazzurra? Trovare i tre profili più simili e acquistabili, seguendo i dati di mercato, per continuare a colpire con efficacia e sicurezza. Dopo le grandi operazioni come quella di Ederson, il club bergamasco dimostra ancora una volta che, chiusa una porta, si apre un portone di opportunità.

Si dice spesso che chiusa una porta, si apre un portone. Ecco, l' Atalanta sul mercato ne ha fatto un diktat, visto che negli ultimi anni le operazioni di 'sostituzione' delle cessioni a peso d'oro raramente hanno dato risultati deludenti. Ederson come sostituto di Freuler, per dirne uno. Ecco, per sostituire Mateo Retegui, capocannoniere della scorsa Serie A e autore di 28 gol stagionali, che volerà in Arabia in cambio di oltre 65 milioni di euro, la Dea dovrà scegliere con molta attenzione. Perché è vero, c'è Gianluca Scamacca, ed è anche vero che storicamente le squadre di Juric tendono ad essere cooperative del gol, ma un bomber può marcare la differenza.

