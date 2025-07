Piscina castiglionese si apre… ma solo per i nani!

A Castiglione, l’estate si trasforma in una vera parodia acquatica: la piscina si apre… solo per i nani! Tra promesse disattese e scuse improbabili, il Comune sembra più interessato a prendere in giro i cittadini che a offrire un servizio decente. E mentre i tuffi restano un sogno lontano, la credibilità delle istituzioni affoga tra ritardi e scaricabarile. Altro che rinfrescarsi: qui si scherza col fuoco… e col buon senso!

(Vasca grande in ferie, tuffi rimandati a data biblica. Prezzo speciale per chi c’ha voglia di farsi prendere per i fondelli: 4 euro!) A Castiglioni ci si rinfresca. co’ le scuse! Altro che tuffi: l’unica cosa che s’è immersa è la credibilità del Comune, affogata tra ritardi, scaricabarile e un’impudenza che nemmeno i cinghiali quando attraversano la superstrada. Colpa del gestore? Ma no! A sentreil Comune, è colpa delle “complicazioni tecniche”. Tradotto dal politichese: “non s’è fatto una sega per un anno e ora se brancola nel cloro”. L’impianto sapevano da ottobre 2024 che andava riassegnato. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Piscina castiglionese, si apre… ma solo per i nani!