De Pieri decisione presa dall’Inter! Niente U-23 l’ambizione – Sky

Giacomo De Pieri non continuerà all’Inter, ma intraprenderà una nuova sfida alla Juve Stabia, in un percorso di crescita condiviso tra calciatore e società. Questa decisione mira a favorire la sua maturazione personale e professionale, offrendo opportunità più adeguate alle sue ambizioni. Un passo importante nel suo cammino, che potrebbe segnare l’inizio di una promettente carriera nel calcio. Il futuro di De Pieri si prospetta ricco di sfide e successi.

Giacomo De Pieri non resterà all’Inter per disputare la prossima stagione in Serie C con l’U-23. La decisione, di segno diverso, è ora definitiva. LA DECISIONE – Giacomo De Pieri approderà alla Juve Stabia in questa finestra estiva di mercato, come riferito da Gianluca Di Marzio. La scelta risponde all’esigenza – condivisa da calciatore e società nerazzurra – di procedere a un ideale percorso di maturazione personale e professionale al fine di un ritorno all’ovile tra qualche stagione. Così come nel caso di Francesco Pio Esposito – disimpegnatosi ottimamente con la maglia dello Spezia – anche per quanto riguarda De Pieri vi è la convinzione che il giocatore sia pronto per poter rendere al meglio in un top Club della Serie B. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Pieri, decisione presa dall’Inter! Niente U-23, l’ambizione – Sky

