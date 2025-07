Riccardo Boni sepolto vivo sulla spiaggia di Montalto di Castro in una buca scavata da lui Voleva fare felici i fratelli

La tragica storia di Riccardo Boni, sepolto vivo sulla spiaggia di Montalto di Castro, scuote il cuore di tutti. Un gesto dettato dall’amore fraterno, ma che ha trasformato un sogno in un incubo. Chi amava Bonni si domanda come sia possibile continuare a respirare con un vuoto così profondo, lasciato da una perdita improvvisa e cruda. La sua memoria ci ricorda quanto l’amore possa essere potente e devastante allo stesso tempo.

«Chi ama Bonni sta cercando di capire come sia possibile continuare a respirare con questo vuoto dentro» dice Viola, l?amica del 17enne romano morto soffocato in una buca nella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Riccardo Boni, sepolto vivo sulla spiaggia di Montalto di Castro in una buca scavata da lui. «Voleva fare felici i fratelli»

In questa notizia si parla di: buca - riccardo - boni - sepolto

Riccardo Boni muore a 17 anni inghiottito dalla sabbia: scavava una buca in spiaggia. Il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo - La spiaggia, luogo di svago e spensieratezza, si trasforma in scena di una tragedia che lascia sgomenti.

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto in una buca in spiaggia scavata coi fratellini, smentisce che al momento della tragedia stesse dormendo sul lettino: "Io li tenevo a portata di vista, a due-tre metri. Stavano scavando una buca per gioco e poi Ri Vai su Facebook

Tragedia in spiaggia a #Montalto di Castro Riccardo Boni, 17 anni, muore #sepolto dalla sabbia mentre scava un tunnel. Vai su X

Riccardo Boni sepolto dalla sabbia a Montalto, il padre: «Non ha gridato, ero a due metri e non mi sono accorto di nulla»; Riccardo Boni, morto sepolto sotto la sabbia a Montalto. Il padre: «Era a tre metri da me, perché non ha grida; Riccardo Boni, morto sepolto in una buca di sabbia. Il padre: «Non ha avuto il tempo di gridare.

Riccardo Boni, morto sepolto in una buca di sabbia. Il padre: «Non ha avuto il tempo di gridare» - Il ragazzo 17enne aveva cominciato a scavare giocando con i fratellini: «Ad un certo punto, forse per il caldo, deve essersi accasciato», racconta il ... Lo riporta vanityfair.it

Riccardo Boni, morto sepolto sotto la sabbia a Montalto. Il padre: «Era a tre metri da me, perché non ha gridato? Non mi sono accorto di nulla» - Riccardo Boni, 17 anni, romano, fisico atletico, stava scavando quella buca sulla sabbia per far divertire i suoi fratellini di 8 e 5 anni. msn.com scrive