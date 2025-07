Facebook dovrà pagare 9 milioni al gruppo Gedi per aver usato i suoi contenuti giornalistici

Facebook dovrà versare 9 milioni di euro al gruppo Gedi per aver utilizzato senza autorizzazione i contenuti giornalistici delle sue testate, come stabilito dall'Agcom. La decisione rappresenta un passo significativo nel definire le responsabilità delle piattaforme social nell’uso dei contenuti editoriali, aprendo un nuovo capitolo sulla tutela del lavoro giornalistico online. Questa sentenza potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra media e tech, influenzando il futuro della comunicazione digitale.

Il gruppo Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) dovrà risarcire il gruppo editoriale Gedi ( Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX) per aver pubblicato su Facebook, contenuti giornalistici delle testate del network. Lo ha stabilito l’Agcom. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, l’entità del risarcimento è stata fissata in 9 milioni di euro. Al di sotto dei 30 milioni chiesti da Gedi ma comunque una decisione importante anche come “precedente” in contenziosi analoghi che coinvolgono altre testate e che non ha precedenti nell’editoria italiana. L’Autorità, a seguito del mancato accordo tra le parti, ha esaminato le proposte economiche da esse formulate e ha ritenuto che nessuna di queste fosse conforme ai criteri del Regolamento in materia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it