Grave motociclista dopo lo scontro con un' auto Elicottero lo porta a Borgo Trento

Un grave incidente questa mattina a Soave, dove un motociclista si è scontrato con un’auto in Via Circonvallazione. L’impatto, avvenuto vicino al cimitero, ha causato ferite serie al centauro, soccorso prontamente e trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento con l’elicottero. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre si intensificano le indagini per chiarire le responsabilità.

Ha riportato gravi ferite il motociclista che questa mattina, 12 luglio, si è scontrato con un'auto a Soave. L'incidente si è verificato intorno alle 9 in Via Circonvallazione. I due veicoli hanno impattato all'altezza del cimitero e ad avere la peggio è stato il conducente della moto. Il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

