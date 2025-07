Fiorentina Pioli è il nuovo allenatore Commisso | Lotterà per questa città

La Fiorentina rinasce sotto la guida di Stefano Pioli, il tecnico che ha già scritto pagine importanti nel calcio italiano e che ora torna a casa, pronto a scrivere un nuovo capitolo. La città e i tifosi si preparano a vivere una stagione all’insegna della passione e del riscatto, con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici. Un ritorno che promette emozioni e successi, e che potrebbe segnare l’inizio di un’era vincente per i viola.

(Adnkronos) – Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il club viola ha annunciato oggi, sabato 12 luglio, l'ingaggio dell'ex tecnico del Milan, nell'ultima stagione in Arabia Saudita all'Al Nassr: "Il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lotterà per questa città, Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina; Allenatore viola, Pioli fino al 2028: manca solo l'annuncio; Commisso contatta Pioli: vuole riportarlo a Firenze per battere Atalanta e Juve.

Ufficiale, Pioli nuovo allenatore della Fiorentina - "Sono molto contento dell’arrivo di Stefano Pioli alla guida della prima squadra della Fiorentina, sin dalle prime parole che ci siamo scambiati, ho trovato nel Mister valori umani e voglia di lottare ... Da msn.com

Fiorentina, Pioli è il nuovo allenatore. Commisso: "Lotterà per questa città" - Il club viola ha annunciato oggi, sabato 12 luglio, l'ingaggio dell'ex tecnico del Milan, nell'ultima stagione in Arabia Saudita all ... msn.com scrive