Gyökeres rottura con lo Sporting | Voglio un club che mi voglia davvero E mi sento come Haaland e i top bomber europei non avete ancora visto chi sono…

Gyokeres rompe con lo Sporting, lanciando un messaggio forte e chiaro: cerca un club che lo voglia davvero e lo valorizzi come merita. Paragonato ai grandi bomber europei, si sente pronto a brillare sui palcoscenici più importanti. La sua decisione potrebbe cambiare le carte in tavola di questa sessione di mercato, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma qual sarà il suo prossimo passo? Solo il tempo potrà dirlo.

Gyokeres, rottura totale con lo Sporting. Ecco la situazione attuale con tanto dichiarazioni polemiche Sarà uno dei tormentoni di questa sessione di mercato il suo immediato futuro, a meno che si risolva in fretta. E a insaporire la vicenda c'è un'intervista che suona come un avvertimento, parole che sanno di addio. In una lunga chiacchierata .